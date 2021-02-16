روسيا تشير إلى عودة نشاط خلايا ”داعش” النائمة في سوريا

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا تسجل وجود عملية تنشيط محددة، للخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا.
وأشار إلى تصاعد الاشتباكات في شمال غرب سوريا، وتزايد نشاط الجماعات الراديكالية المتمركزة هناك.
وشدد لافرينتيف، على أن روسيا تستبعد بشكل تام، أي اتفاق مع الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا، وهي تركز على تصفية هذه الجماعات بشكل كامل. وأكد على ضرورة بذل كل الجهود لمنع موجة جديدة تأجج النزاع المسلح، لأنها ستكون كارثية ليس فقط على سوريا، بل وستجلب عواقب سلبية كبيرة على المنطقة بأسرها.
وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب، ستكون من بين المسائل الأولوية، التي سيتم التطرق لها خلال لقاء "صيغة أستانا" في مدينة سوتشي.
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