"الأفريقي للتنمية" ومشروع "موزمبيق للغاز" يفوزان بجائزة "صفقة العام" لعام 2020

حصل البنك الأفريقي للتنمية، ومشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال المنطقة 1، على جائزة أفضل صفقة مرموقة عالمية متعددة الأطراف لعام 2020 من جانب مجلة "تمويل المشاريع الدولية" (PFI) في نشراتها المطبوعة والإلكترونية.
وبتوقيع "البنك الأفريقي للتنمية" اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروع موزمبيق في يوليو 2020؛ انضم البنك إلى تحالف عالمي للبنوك التجارية ووكالات تأمين الاستثمار تقدم تمويلا للمشروع، بحسب ما ذكرت مجلة "تمويل المشاريع الدولية" (PFI) اليوم /الثلاثاء/.
وينفذ مشروع موزمبيق للغاز المسال، تحالف دولي لمطوري ومشغلي الطاقة تقوده شركة "توتال" الفرنسية كمشغل للمشروع، فيما يضم التحالف مجموعة "ميتسوي" وشركة "أويل إنديا"، و"بارات للبترول"، وشركة "بي تي تي للتنقيب والإنتاج العامة المحدودة"، ومؤسسة "النفط والغاز الطبيعي"، وشركة "النفط والغاز الوطنية" بموزمبيق، وغيرها.
ويقدم هذا التحالف العالمي رصيد تمويل هذا المشروع من خلال أسهم رأسمالية، ومن المنتظر أن ينتهي تمويله هذا العام.
ومن المتوقع أن يحول المشروع موزمبيق لواحدة من أكبر الدول المصدرة الغاز الطبيعي المسال، كما سيعزز المشروع قدرتها على تلبية احتياجات الطاقة من خلال الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، فضلا عن تحقيق هدفها الطموح لإتاحة وصول شامل للطاقة لمواطنيها بحلول عام 2030.
ويدعم المشروع أيضا الصناعات التحويلية التي تستخدم الغاز الطبيعي مثل منتجي الأسمدة والكهرباء، وبذلك سيصبح مُحركا للتنمية الزراعية والتجارة في جميع أنحاء منطقة المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك).
تجدر الإشارة إلى أن مجلة "تمويل المشاريع الدولية" تعد المصدر الرئيس لمعلومات تمويل المشروعات العالمية.. وقد ذكرت في إعلانها عن الجائزة أن المشروع قد واجه العديد من التحديات في تأمين التمويل، مثل تفشي جائحة كورونا.
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