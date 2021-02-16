روسيا تسجل أقل رقم في إصابات كورونا منذ أكتوبر الماضي

سجلت روسيا 13233 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا ، وهو أقل رقم يومي منذ 10 أكتوبر الماضي، وفقًا لما ذكرته صحف روسية.

وذكرت التقارير الإخبارية الروسية، إنه وفقًا لبيانات مركز الأزمات الروسي، فإن معدل نمو فيروس كورونا يبلغ 0.32٪.

وقال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا ، اليوم الثلاثاء ، إن روسيا سجلت أقل عدد منذ 10 أكتوبر، وهو ما أوصل إجمالي عدد الحالات إلى 4،099،323.

وتم الإبلاغ عن 416 حالة إصابة بفيروس كورونا في منطقة نيجني نوفجورود ، و 358 في منطقة فورونيج ، و 332 في منطقة روستوف ، و 297 في منطقة سامارا ، و 259 في منطقة تشيليابينسك في اليوم الماضي.

ويوجد حاليًا 393681 حالة إصابة بفيروس كورونا نشطة في روسيا.

وأبلغ مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا ، الصحفيين اليوم الثلاثاء ، أن روسيا قامت بتوثيق 17627 حالة تعافي من COVID-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مع وصول العدد الإجمالي للتعافي إلى 3624663 حالة تعافي.

وتمثل نسبة المرضى المتعافين 88.4٪ من إجمالي عدد الحالات المسجلة.