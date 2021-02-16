بعد استهداف المدينة بـ14 صاروخا.. إعادة فتح مطار أربيل

أعادت السلطات في أربيل، اليوم الثلاثاء، فتح مطار أربيل بعد ساعات من إغلاق المطار، جراء القصف الصاروخي الذي استهدف المطار ليل أمس الاثنين.

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر مطلع قوله إن "إدارة مطار أربيل الدولي قررت خلال اجتماع لغرفة العمليات، إعادة حركة الملاحة الجوية، بعد استهداف المدينة بـ 14 صاروخًا ليلة أمس".

وأضاف، أن "غرفة عمليات مدينة أربيل أصدرت قرارًا بإعادة الملاحة الجوية، كونها لم تتضرر جراء القصف الصاروخي الذي استهدف المطار مساء أمس الاثنين".

وأعلنت داخلية كردستان أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة بدأت التحقيق في الهجوم الصاروخي على أربيل فور وقوعه مساء أمس، بالتنسيق مع التحالف الدولي، مضيفة أنها تمكنت من ضبط منصة إطلاق صواريخ مثبتة على سيارة من طراز "كيا" على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، التابعة لمحافظة نينوى.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة اربيل بإقليم كردستان العراق.

وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث.