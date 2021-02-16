أكد الدكتور حسن خضور، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله في الإعلام بشأن أمر بدل فوات الخدمة للمكلفين بالخدمة خارج القطر.
وقال خضور لـ الإخبارية السورية: "أهيب بإخوتنا السوريين في الخارج وجالياتنا عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق".
وشدد على ضرورة متابعة كل ما يصدر وينشر رسميًا على موقع وزارة الخارجية والمغتربين ووسائل الإعلام الوطني.
وكانت وزارة الخارجية السورية، في وقت سابق، قد وجهت نداءً إلى مجلس الأمن، بضرورة تحمل مسئولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، وجهت الوزارة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قائلة فيها إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت أمس، الأربعاء، على الاعتداء مجددا على أراضي سوريا، وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نداء عاجل من الخارجية السورية لمواطنيها في الخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.