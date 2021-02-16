بشأن الحركة الجوية.. إعلان مهم من التليفزيون السعودي عن مطار أبها الدولي

أكد ‏التليفزيون السعودي أن حركة السفر في مطار أبها الدولي لم تتأثر نتيجة الهجوم الذي تعرض له المطار صباح اليوم، الثلاثاء.



كانت صحيفة "سبق" السعودية، أفادت بأن ‏قوات التحالف العربي تمكنت من تدمير طائرة مسيرة ملغمة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها السعودي.

وقال التحالف العربي بقيادة السعودية في بيان له ‏إن بعض الشظايا تناثرت نتيجة تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية في محيط مطار أبها.



وأضاف: "لا إصابات أو خسائر".

وتابع ‏التحالف العربي: "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".