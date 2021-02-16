البحرين: الاستعداد لإطلاق مشروع «التصنيع المتنقل» لتعزيز الإبداع في التعليم الفني

كشف ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم البحريني أنه ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير نظام التعليم الفني والمهني في مملكة البحرين، باعتبار تخصصاته ضمن الأكثر طلبًا في سوق العمل، سيتم قريبًا بالتعاون مع مؤسسة «فاب لاب البحرين» إطلاق مشروع «التصنيع المتنقل».

وأوضح وزير التعليم البحريني وفقا لصحيفة الأيام أن المشروع يهدف إلى رفع وعي طلبة التعليم الفني والمهني بأهمية الإنتاج الإبداعي، والتعريف بالإمكانيات التي توفرها تقنية التصنيع الرقمي ومبادئ النمذجة الأولية وإمكانياتها في إثارة حس الابتكار.

وأوضح الوزير أن المشروع عبارة عن برنامج تدريبي وتعليمي يوفر بيئة داعمة للابتكار وبنية تحتية متكاملة يتمكن من خلالها المستفيدون من التعلم والتدرب على أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال التصنيع الرقمي وفق نموذج تعليم (STEAM) في معمل رقمي محمول، مشيرًا إلى أن المشروع سيمر بمرحلتين، الأولى ستركز على تدريب معلمي التعليم الفني والمهني، أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها تدريب طلبة التعليم الفني والمهني.

وأكد أن المشروع يغطي عددًا من المفاهيم، كالاستشعار بالمجسات الإلكترونية (درجة الحرارة، الضوء ، الصوت ، الحركة والأشكال)، والرقمنة بالتقاط هيئة العالم بالوحدات الرقمية (استشعار المعلومات من المحيط المادي ، تحويلها رقميًا ومن ثم إعادة إنتاجها)، والمعالجة للبيانات الرقمية (تمثيل درجة الحرارة بالصوت، القوة بالضوء، المسح ثلاثي الأبعاد ومن ثم المعالجة والطباعة الثلاثية)، وآلات التصنيع ومكوناتها، وأساسيات التصنيع الرقمي (التصنيع بالحذف أو الإضافة)، وتمثيل المجسمات من منظور وأبعاد مختلفة (بناء جسم ثلاثي الأبعاد من سطح ثنائي الأبعاد).