ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء ، إن كوريا الشمالية حاولت قرصنة واختراق خوادم شركة فايزر الأمريكية لتصنيع الأدوية للحصول على معلومات تقنية عن لقاح وعلاج فيروس كورونا الخاص بالشركة.
ووفقا للوكالة الكورية الجنوبية، كشف جهاز المخابرات الوطني النقاب عن المعلومات، خلال جلسة مغلقة للجنة المخابرات في الجمعية الوطنية. ولم تقدم الوكالة بعد مزيدًا من المعلومات حول عملية القرصنة.
وقال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنه ألقي القبض على شخص كوري شمالي عبر الحدود شديدة التحصين بين البلدين في حالة نادرة لانشقاق محتمل وسط جائحة فيروس كورونا.
وذكر بيان صدر عن هيئة الأركان المشتركة الجنوبية أن "الشخص يخضع للتحقيق من قبل الوكالات ذات الصلة" ، والتي تحقق في تفاصيل رحلته جنوبًا وما إذا كان ينوي الهروب إلى كوريا الجنوبية.
وفي يوليو الماضي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حالة الطوارئ وأغلق بلدة حدودية بشكل غير قانوني بعد أن عبر شخص ظهرت عليه أعراض كوفيد-19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المخابرات الكورية الجنوبية تفضح محاولة بيونج يانج قرصنة معلومات تصنيع لقاح فايزر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.