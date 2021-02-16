الأردن يدين الهجوم الإرهابي على مطار اربيل

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار اربيل وأسفر عن مقتل احد الاشخاص وإصابة اخرين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية.
كما أكد موقف المملكة الأردنية الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع.
وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحية والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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