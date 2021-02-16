أعرب الأردن، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لهجوم أربيل الإرهابي الذي استهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهجوم الارهابي الذي استهدف مطار اربيل وأسفر عن مقتل احد الاشخاص وإصابة اخرين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية.
وأكد الفايز على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز.
وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحية والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة اربيل بإقليم كردستان العراق.
وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.
وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن: الهجوم الصاروخي على أربيل يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.