وجّهت شرطة أبوظبي نداءا هاما لجميع السائقين والركب بشأن ارتداء الكمامة حيث ناشدت الجميع بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التوقف عند نقاط التفتيش بمداخل إمارة أبوظبي وذلك ضمانًا لسلامتهم وسلامة الآخرين .
كانت شرطة أبو ظبي، قد طالبت في وقت سابق ، الأسر بضرورة مراقبة أبنائهم لحمايتهم من الابتزاز الإلكتروني.
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، دعت شرطة أبو ظبي ضمن حملة "خلك حذر"، الأهالي والأسر إلى مراقبة أبنائهم وحمايتهم من الابتزاز الالكتروني الذين يتعرضون له من قبل من ينتحلون صفة البنات واستدراجهم بصور صداقة ثم التهديد بنشر بياناتهم وصورهم الخاصة والشخصية عبر القنوات الإلكترونية.
وأضافت الصحيفة أن هذه الابتزازات تأتي بهدف الحصول على مكاسب مادية أو معلومات أو رغبات خاصة من الأشخاص أو الشركات بالإكراه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نداء عاجل من شرطة أبوظبي بشأن فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.