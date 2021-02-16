نداء عاجل من شرطة أبوظبي بشأن فيروس كورونا

وجّهت شرطة أبوظبي نداءا هاما لجميع السائقين والركب بشأن ارتداء الكمامة حيث ناشدت الجميع بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التوقف عند نقاط التفتيش بمداخل إمارة أبوظبي وذلك ضمانًا لسلامتهم وسلامة الآخرين .

كانت شرطة أبو ظبي، قد طالبت في وقت سابق ، الأسر بضرورة مراقبة أبنائهم لحمايتهم من الابتزاز الإلكتروني.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، دعت شرطة أبو ظبي ضمن حملة "خلك حذر"، الأهالي والأسر إلى مراقبة أبنائهم وحمايتهم من الابتزاز الالكتروني الذين يتعرضون له من قبل من ينتحلون صفة البنات واستدراجهم بصور صداقة ثم التهديد بنشر بياناتهم وصورهم الخاصة والشخصية عبر القنوات الإلكترونية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الابتزازات تأتي بهدف الحصول على مكاسب مادية أو معلومات أو رغبات خاصة من الأشخاص أو الشركات بالإكراه.