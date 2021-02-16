منصة مدرستي التعليمية | رابط وخطوات الدخول الى المنصة لمراجعة المناهج الدروس madrasati

منصة مدرستي التعليمية، مع استمرار الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي التعليمية والعديد من المنصات الالكتروينة الاخرى التى توفرها وزارة التعليم السعودية، يقوم الطلاب بالبحث خلال محركات البحث الالكترونية للتعرف على الرابط الذي من خلاله يتم الدخول الى مدرستي، والتى تُعد احدى المنصات الالكترونية التى وفرتها وزارة التربية والتعليم السعودية خلال الآونة الاخيرة لكافة الطلاب التابعين لكافة المراحل الدراسية في المملكة السعودية، وذلك لكي يتمكنو من خلال منصة مدرستي التعليمية استكمال المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لعام 1442، ومراجتها اول بأول دون تقصير.

نتابع معكم اعزائي الطلاب واولياء الامور من خلال هذا المقال الحصري كافة التفاصيل الخاصة ب منصة مدرستي التعليمي المُطلقة عبر شبكة الانترنت من قِبل وزارة التعليم السعودي، حيث يستطيع الطلاب خلال الفترة الدراسية الحالية الدخول الى هذه المنصة في اى وقت، لمذاكرة ومراجعة مناهج ودروس الترم الثاني من العام الدراسي الجاري 1442، حيث وفرت وزارة التعليم السعودية على منصة مدرستي التعليمية كافة الامور التى يمكن ان يحتاجها الطالب بخصوص دراستة، مثل الدروس والمناهج المكتوبة ليستطيع الطالب قرائتها وايضا يتوفر على المنصة فيديوهات شرح للدروس والمناهج الخاصة بجميع المراحل التعليمية.

الآن اصبح بإمكان جميع الطلاب في السعودية تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية بخطوات سهلة، ليتمكن من متابعة واستكمال دراستة بشكل الكتروني بعد ان قامت الوزارة بتطبيق نظام التعليم عن بُعد للحفاظ على سلامة الطلاب من ظروف انتشار جائحة كورونا، حيث يتم التسجيل بالدخول اولا الى رابط منصة مدرتسي التعليمية عبر شبكة الانترنت، ومن ثم اختيار الايقونة المخصصة لتسجيل حساب جديد، او تسجيل الدخول الذا كُنت سجلت حساب على المنصة من قبل، وبعد ذلك يتم ادخال جميع بيانات الطالب المطلوبة للتسجيل في الخانات المخصصة لذلك، وبالنهاية يتم الضغط على زر تسجيل الدخول، ليتم تحويل الى الصفحة الرئيسية للمنصة ليصبح بإمكانك الاستفادة من الامور الدراسية بسهولة.