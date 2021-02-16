madrasati: رابط منصة مدرستي تسجيل دخول للحضور والواجبات الفصل الثاني 1442

أكدت وزارة التعليم السعودية أن تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية أمر واجب، هذا حيث يتم التسجيل للحضور وحساب نسبة حضور لكل طالب، كما يتم من خلالها تقديم كافة الواجبات إلكترونياً عبر schools.madrasati.sa، وقد أكد الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم أن منصتي منصة مدرستي الإلكترونية قد لاقت نجاحاً كبيراً خلال الفصل الدراسي الأول، وستستمر في تطورها بالفصل الثاني واستقبال الاختبارات النهائية في موعدها.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

يمكن لكافة المعلمين، وأولياء الأمور، وكذلك الطلاب إجراء الدخول من خلال الخطوات الآتية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

كيفية تسجيل الحضور عبر منصة madrasati

وفرت الوزارة المنصة المدرسية هذه من أجل الحضور وتلقي الحصص والمناهج، ويجب عليكم اتباع الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالدخول إلي منصة madrasati التعليمية.

يجب تحديد الخيار لتسجيل دخول طالب أو معلم بحساب مايكروسوفت.

يتم تحديد خيار القائمة الجانبية، واختيار جدولي.

يتم التحديد لاسم الدرس الراغبين في حضوره.

ويتم الضغط علي كلمة حضور الموجودة بالجانب.

يتم التسجيل، وبدء الدرس علي الفور.

أصبحتم بذلك قادرين علي تسجيل دخول المنصة التعليمية، وتسجيل حضوركم خلال الأسبوع الثاني الذي وفرته الوزارة.

الواجبات علي منصتي منصة مدرستي

يمكنكم حل الواجبات، ورفعها عبر المنصة الإلكترونية بخطوات ميسرة، وهذه الخطوات هي:

أن يتم الدخول للمنصة بحسابكم الخاص للمعلمين.

تحديد خيار المقررات الدراسية.

تحديد خيار الاختبارات.

الضغط علي زر رفع اختبار جديد.

الضغط علي زر إضافة الأسئلة الجديدة.

يتم تحديد درجة الطالب للسؤال.

يتم تعين كافة الدرجات، وحفظ مسودة.

يتم إرسال الواجب لجميع الطلاب.

وفرنا إليكم رابط منصة مدرستي منصتي التعليمية، التي تساعدكم علي كافة الأمور الدراسية بالفصل الثاني، وكل ما عليكم هو تطبيق السابق لاستمرار دروسكم.