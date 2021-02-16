غضب يجتاح لوس أنجلوس .. والسبب بطاقة "جورج فلويد"

باشرت إدارة الشرطة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية تحقيقا داخليا بعد ورود نبأ عن تداول بطاقة لـ "عيد الحب" بين أفرادها تسخر من مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على أيدي الشرطة.
ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية عن مدير شرطة المدينة مايكل مور قوله إن بطاقة المعايدة المذكورة تحمل صورة لجورج فلويد وعبارة "أخذت مني أنفاسي".
وتعود هذه العبارة بصورة ساخرة إلى كلمات "لا أستطيع أن أتنفس" التي تلفظ بها فلويد أثناء عملية احتجازه من قبل عناصر الشرطة قبل لحظات من موته خنقا على أيديهم، مما أثار احتجاجات مناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.
وكان عناصر الشرطة الأميركية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا قد قتلوا جورج فلويد خنقا تحت ركبة شرطي في مايو 2020، في منظر مؤلم، بعد الاشتباه في استخدامه ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولارا، وقد أدت وفاته إلى احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
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