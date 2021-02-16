مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - كذلك، اقتحم مجموعة من المستوطنين، أيضا المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال غرب نابلس بحماية جنود الاحتلال. وقال رئيس مجلس سبسطية محمد عازم، إن عددًا من جنود الاحتلال أغلقوا الموقع الأثرى وانتشروا فى المكان منذ ساعات الصباح لتأمين اقتحام المستوطنين وحمايتهم، حيث أطلقوا قنابل الغاز باتجاه عدد من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة.

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