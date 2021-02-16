ماكرون: نعزز تحركنا للقضاء على القاعدة فى الساحل الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وأكد ماكرون أن باريس ستعزز تحركها "للقضاء" على المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة فى منطقة الساحل الإفريقى، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية. وكانت المنطقة قد شهدت هجمات من قبل ميليشيات يعتقد أنها تتبع لتنظيم داعش والقاعدة فى المنطقة الإفريقية.

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