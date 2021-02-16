الأمم المتحدة تحذر من تعريض ملايين اليمنيين للخطر بسبب القتال فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وكتب منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك، فى تغريدة على "تويتر": "أشعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكرى الحاصل فى مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الانسانية".
وحذر من أن "أى هجوم عسكرى على مأرب سيضع ما يصل إلى مليونى مدنى فى خطر وينتج عنه نزوح مئات الأف، الأمر الذى سيؤدى إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها. لقد حان الوقت الآن للتهدئة، وليس لمزيد من البؤس للشعب اليمنى".
ويشن المتمردون المدعومون من إيران منذ أكثر من عام حملة للسيطرة على المدينة تكثّفت فى الأسبوعين الأخيرين.
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