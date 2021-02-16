عواصف وسيول وبرق ورعد.. الأرصاد تنشر آخر تطورات الحالة الجوية في الأردن

نشرت إدارة الأرصاد الجوية، آخر تطورات الحالة الجوية في الأردن حيث سيتأثر نهار اليوم الثلاثاء برياح جنوبية غربية نشطة السرعة تصل لحد العواصف، تعمل على إثارة الغبار في العديد من مناطق المملكة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتهطل السيول.

وقالت الأرصاد الجوية أن المملكة تتأثر تدريجيًا بكتلة هوائية باردة جدا في مقدمة منخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لتصبح الأجواء باردة جدًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، وتهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة وتكون الهطولات غزيرة أحيانا في بعض المناطق ويصحبها زخات من البرد، كما يتوقع في ساعات متأخرة من الليل أن تهطل زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، تمتد تدريجيا لتشمل المرتفعات الجبلية العالية في شمال المملكة، قد تتراكم بشكل محدود، كما وتشتد سرعة الرياح ويرافقها هبات قوية أحيانًا تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتحذر الإدارة الأردنية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها، والانزلاق على الطرقات في ساعات الليل في المناطق التي تشهد هطولات، وخطر احتمال تراكم الثلوج بعد منتصف الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة المرتفعات الشمالية والجنوبية، واحتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتاخرة خاصة في شمال ووسط المملكة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من ساعات فجر الأربعاء تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر على فترات في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، تكون ممزوجة بالثلج أحيانًا، يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد احيانًا، كما وتهطل زخات متقطعة من الثلج بين الحين والآخر على المرتفعات الجبلية العالية، ومع ساعات الليل المتأخرة ونتيجة لعبور الجبهة الهوائية الأشد برودة؛ تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانًا ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، وتهطل الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800م فوق سطح البحر، تكون متراكمة بشكل متفاوت حسب الارتفاعات، وتستمر الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية تتجاوز سرعتها 80كم/ساعة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.

واختتمت انه بعد غدًا يوم الخميس، تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، الأجواء باردة جدًا وغائمة، مع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات من الثلج بين الحين والآخر على المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجيًا خلال ساعات الليل.