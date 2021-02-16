انفجار هائل لمقطورة وقود في روسيا..وهذه النتائج

صرح مكتب وزارة الطوارئ الروسية في موسكو لوكالة تاس اليوم الثلاثاء بأنه أخمد الحريق الناجم عن انفجار خزانين للوقود في مقطورة تقع بجوار محطة تزود بالغاز في ضواحي العاصمة موسكو.

وأشارت الوكالة إلى أن "الحريق في المقطورات تم إخماده في الساعة 12:21 بتوقيت موسكو بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل قوات الإطفاء تبريد خزانات الوقود.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات".

وانفجر خزانان للوقود في محطة للتزود بالوقود على مشارف موسكو ، مما تسبب في اندلاع حريق في مساحة 50 مترًا مربعًا ، حسبما قال مصدر في خدمات الطوارئ.

وقال المصدر إن "خزان الوقود الثاني انفجر وإن حطامه وصل الى الطريق".

اشتعلت النيران في مقطورة في مستوطنة سوسنسكوي ، وسرعان ما امتد الحريق إلى خزاناتها ووصل ذلك إلى محطة التزود بالغاز.

وكشف المصدر أنه "تم اجلاء جميع الناس في دائرة نصف قطرها 500 متر".