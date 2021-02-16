ماكرون: باريس ستعزز تحركها للقضاء على الإرهاب في الساحل الأفريقي

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز حملة مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.

وأكد ماكرون، خلال اليوم الثاني من القمة الفرنسية الإفريقية، أن باريس ستعزز تحركها "للقضاء" على المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي.

وكانت المنطقة قد شهدت هجمات من قبل ميليشيات يعتقد أنها تتبع لتنظيم داعش في المنطقة الأفريقية.

وشارك الرئيس الفرنسي، أمس الاثنين، عبر الفيديو في قمة تجمع قادة دول الساحل الأفريقي الخمس: بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر في العاصمة التشادية نجامينا.

وتبحث القمة الفرنسية الأفريقية التمرد الجهادي في منطقة الساحل الشاسعة. وتأمل فرنسا في التمتع بدعم عسكري أوروبي خلال مهمة "تاكوبا" التي تساعد مالي في قتالها ضد المتطرفين، دعم قد يخفف من التزاماتها العسكرية في المنطقة مع تعالى الأصوات في فرنسا المطالبة بتوضيحات حول كلفة وفائدة عملية برخان خصوصا مع ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الفرنسيين إلى 50 في مالي.