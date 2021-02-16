رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل بالعراق

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الإرهابي بالصواريخ الذي تعرضت له مدينة أربيل العراقية مساء أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وشدد رئيس البرلمان على رفضه التام لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية والتي تتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، ومؤكدًا في الوقت ذاته على دعم البرلمان العربي الكامل لما تتخذه جمهورية العراق من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره.

وجدد العسومي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن صادق تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب جمهورية العراق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.