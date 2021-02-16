أعلنت وزيرة التربية والتعليم فى الأردن تيسير النعيمي، اليوم الثلاثاء، عن تعليق المدارس جميعها في جميع المنشآت التعليمية، والتحول إلى التعليم عن بعد ليومي الأربعاء 17 فبراير والخميس 18 فبراير 2021، نظرًا للظروف الجوية المتوقعة لليومين المقبلين، وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة وزملائنا المعلمين.
ويتأثر الأردن مساء اليوم تدريجيا بكتلة هوائية باردة جدًا في مقدمة منخفض جوي يتمركز شرق جزيرة قبرص، يتعمق ليل الأربعاء، حيث ستشهد المملكة تساقطا منتظما للثلوج فوق المرتفعات التي يصل ارتفاعها لقرابة 800 متر فوق سطح البحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب الطقس السيئ.. تعليق الدراسة بجميع المراحل يومي الأربعاء والخميس في الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.