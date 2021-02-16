بعد هجوم أربيل.. السعودية تؤكد رفضها القاطع لاستهداف أمن العراق

أعربت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرحت وزارة الخارجية السعودية، بأن "حكومة المملكة، تابعت ببالغ القلق الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار أربيل الدولي".

وأضافت: "تعرب المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الاعتداءات الجبانة التي تُهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".

وعبرت الوزارة عن رفض المملكة القاطع لاستهداف أمن العراق وزعزعة وحدته والتأثير على سلامة أراضيه.

وأكدت الخارجية السعودية تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.

وكانت السلطات العراقية أعلنت مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في هجوم صاروخي في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأصدرت وزارة الداخلية بإقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، بيانًا أوضحت فيه حيثيات الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية.

وقالت الداخلية في بيان، إن الجهات الأمنية تواصل التحقيق في ملابسات الهجوم، مؤكدة سقوط عدة جرحى نتيجة الحادث.