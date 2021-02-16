الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدينة أربيل بشمال العراق، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
وأكد - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم /الثلاثاء/ - مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذه لجميع أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، أيًا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه، معربا عن تضامن المجلس مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، وعن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
يذكر أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان قد أعلنت أمس /الإثنين/ سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.
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