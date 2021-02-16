الصحة السعودية تحدد إمكانية التبرع بالدم للحاصلين على لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة السعودية مدى إمكانية التبرع بالدم للحاصلين على لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه يمكن ذلك عندما يكون الشخص مستعد صحيّا.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوازرة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، أنه «لا توجد دراسات علمية تحدد الوقت الزمني بين التطعيم والتبرع بالدم، ولكن عمومًا بما أنه ليس فيروسًا حيًّا، فيمكن التبرع بالدم بعد التطعيم لو كان الشخص مستعدًّا صحيًّا لذلك، ولا يوجد ما يمنع»، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.

وأوضح المواطن في استفساره أنه أخذ لقاح كورونا بتاريخ 24 يناير الماضي، فهل يستطيع التبرع بالدم؟.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه بناء على التوصيات العلمية الحديثة، فإنه بشكل عام، يتعارض أخذ لقاح فيروس كورونا مع حالات الحساسية الشديدة التي تتطلب أخذ حقنة «الابنفرين».