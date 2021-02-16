Noor: رابط نظام نور ابتدائي تسجيل الطلاب المستجدين بالخطوات للعام الدراسي 1442-1443

أصبح نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق، مطلباً جماعياً للطلاب وأولياء الأمور، ففضلاً علي أنه يوفر نتائج الطلاب بالسجل المدني فقط، فإنه حالياً يوفر تسجيل الصف الأول الابتدائي 1442-1443، حيث أعلن الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي الخطة القائمة للتسجيل وفق المواعيد المحددة حسب كل مجموعة ستقوم بالتسجيل، وقد بدأت المرحلة الأولي من التسجيل بنهاية شهر يناير الماضي، وستظل مستمرة خلال شهر أغسطس المقبل من أجل تسجيل نظام نور ابتدائي للطلاب المستجدين.

نظام نور 1443 تسجيل الطلاب

وفرت وزارة التعليم السعودية، مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين عبر موقع برنامج نور الإلكتروني، وذلك طبقاً للجدول المرفق إليكم، وقد بدأت المرحلة الأولي يوم 24 يناير الماضي الموافق 11-6-1442هـ، وتتضح لنا تفاصيل المراحل المختلفة من خلال الجدول المرفق إليكم، وكل ما عليكم هو اتباع تلك الخطة الزمنية للتسجيل حسب المتوفر من أبناءكم.

تسجيل نظام نور ابتدائي 1443

بدأت أول أيام استقبال طلبات تسجيل ابتدائي 1443 هـ، للطلاب والطالبات الجدد، حيث أتاح رابط نور طالب جديد بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وأكد مسؤولي استقبال الطلبات، أن أولياء الأمور لديهم فرصة جيدة لإرفاق أبنائهم بكل سهولة وبدون العناء واللجوء إلي تسليم الأوراق للمدرسة، وأهم الشروط للتسجيل نرفقها لكم كالآتي:

يجب بلوغ سن الطالب 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد.

يمكن للطلاب التي تقل أعمارهم عن 6 سنوات بأقل من 90 يوم فقط التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

الأطفال الأقل من العمر المطلوب للتسجيل يمكنهم التسجيل بعد الحصول على شهادة صادرة من أحد رياض الأطفال المعتمدة لدى الوزارة يثبت من خلالها أن الطالب قد التحق بالروضة لمدة فصلين دراسيين.

كيفية تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور 1443

يمكنكم التسجيل للطلاب المستجدين، وذلك عن طريق إجراء الدخول إلي رابط نظام نور التعليمي، يتم بعدها اختيار تسجيل طالب جديد، والشروع في ملئ البيانات المطلوبة، والتي تحتاج لبيانات ولي الأمر وفقاً لما حددته الوزارة، وعند انتهاء استخدام نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1443، يتم إرسال البيانات لمراجعتها، ويجب الالتزام بالمواعيد المدرجة إليكم من الوزارة، وعند بدء المراحل سيتم إخباركم حسب المواعيد والقبول من إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية.