الهند.. الحافلة سقطت في قناة مائية والحصيلة كارثية

لقي العشرات مصرعهم، الثلاثاء، إثر سقوط حافلة محملة بأكثر من طاقتها في قناة مائية، وسط الهند.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة.
ونقلت عن قاضي المحكمة الجزئية الهندية، أفيندرا كومار تشودري، قوله إن ستة أشخاص نجوا بعد الحادث الذي وقع في ولاية ماديا براديش.
وأضاف تشودري أن أكثر من 46 شخصا كانوا على متن الحافلة، رغم أنها معدة لحمل 34 شخصا فقط.
وانتشل رجال الانقاذ 40 جثة، ويبحثون عن ركاب آخرين من الحافلة التي كانت تسير على الجسر قبل سقوطها في القناة المائية.
وأوقف المسؤولون إمداد القناة بالمياه من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ.
وبحسب أرقام الشرطة الهندية، فإن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم كل عام في حوادث الطرق بأنحاء الهند.
وتُعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة، وسوء صيانة الطرق، وسوء حالة المركبات.
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