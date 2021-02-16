المشيشي ينفي إمكانية إلغاء التعديل الوزاري

نفى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إمكانية إلغاء التعديل الوزاري.

وأضاف أن الإعفاءات الوزارية التي تمت، جاءت في إطار تحسين أداء الحكومة وعمل الوزارات.

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