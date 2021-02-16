أبو الغيط عن الاعتداء على أربيل: تصعيد خطير يستهدف النيل من العراق

جدة - نرمين السيد - أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الصاروخية التى استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، باعتبارها تشكل تصعيدا خطيرا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار فى إقليم كردستان العراق.





وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن الأمين العام أكد أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدى للمحاولات التى تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق. وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد تضامن الجامعة العربية مع العراق فى حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التى تتخذها فى كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم فى استعادة الأمن والاستقرار فى كافة ربوعه.

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