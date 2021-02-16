إيران: ليس لنا أى صلة بهجوم أربيل ونرفض أى عمل يعرض أمن العراق للخطر

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها: "ليس لنا أى صلة بهجوم أربيل، ونرفض أى عمل يعرض أمن العراق للخطر". وكانت وزارة الداخلية فى حكومة إقليم كردستان بالعراق، قد أعلنت عن وقوع هجوم بمطار أربيل الدولى، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية.

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