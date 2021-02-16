جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد مددت حظرا على الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا حتى 17 فبراير الجارى، بسبب النوع الجديد من فيروس كورونا المكتشف فى المملكة المتحدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تمدد الحظر على الرحلات القادمة من بريطانيا حتى 16 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.