سلالة جديدة من كورونا تضرب دولة عربية

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن التميمي عن دخول السلالة الجديدة لجائحة كورونا في العراق والسريعة الانتشار محذرا من خطورتها .

وبين الوزير العراقي، أنه بعد إجراء العديد من الفحوصات المختبرية التشخيصية في مختبر الصحة العامة المركزي أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في إعداد الإصابات بالسلالة الجديدة ومن ضمنها حالات إصابة لعدد من الأطفال.

لافتًا الى أن، الوزارة وضعت خطة لاتخاذ كافة الاجراءات لمجابهة الجائحة وفقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مع استمرار المؤسسات الصحية بتقديم خدماتها الصحية العامة للمواطنين وتهيئة مراكز كورونا لاستقبال المصابين بالسلالة الجديدة لكوفيد ١٩ وكافة العلاجات المعتمدة وفقا للبروتوكولات الخاصة بعلاج مصابين كورونا

وأكد على نزول الفرق الصحية بدءًا من يوم غد إلى الشوارع والمحال التجارية والأسواق، منوهًا بأنه سيتم فرض غرامة مالية على كل من يخالف أتباع التعليمات الصحية

ولفت إلى، أن الحظر سيكون صحيًا والالتزام بالمساكن سيقلل من نسب الإصابات والوفيات بين المواطنين، موضحًا أنه تم التنسيق نسقنا مع نقابة الصيادلة لمراقبة أسعار الكمامات لتكون متاحة للجميع .

ودعا وزير الصحة العراقي، المواطنين ووسائل الإعلام وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمرجعيات الدينية والعشائر لمساندة وزارة الصحة والجيش الأبيض في مجابهة السلالة الجديدة، مشيدا بجهود الجيش الأبيض وتضحياتهم لمواجهة الجائحة.