سلالة جديدة من كورونا تضرب دولة عربية

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن التميمي عن دخول السلالة الجديدة لجائحة كورونا في العراق والسريعة الانتشار محذرا من خطورتها .
وبين الوزير العراقي، أنه بعد إجراء العديد من الفحوصات المختبرية التشخيصية في مختبر الصحة العامة المركزي أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في إعداد الإصابات بالسلالة الجديدة ومن ضمنها حالات إصابة لعدد من الأطفال.
لافتًا الى أن، الوزارة وضعت خطة لاتخاذ كافة الاجراءات لمجابهة الجائحة وفقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مع استمرار المؤسسات الصحية بتقديم خدماتها الصحية العامة للمواطنين وتهيئة مراكز كورونا لاستقبال المصابين بالسلالة الجديدة لكوفيد ١٩ وكافة العلاجات المعتمدة وفقا للبروتوكولات الخاصة بعلاج مصابين كورونا
وأكد على نزول الفرق الصحية بدءًا من يوم غد إلى الشوارع والمحال التجارية والأسواق، منوهًا بأنه سيتم فرض غرامة مالية على كل من يخالف أتباع التعليمات الصحية
ولفت إلى، أن الحظر سيكون صحيًا والالتزام بالمساكن سيقلل من نسب الإصابات والوفيات بين المواطنين، موضحًا أنه تم التنسيق نسقنا مع نقابة الصيادلة لمراقبة أسعار الكمامات لتكون متاحة للجميع .
ودعا وزير الصحة العراقي، المواطنين ووسائل الإعلام وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمرجعيات الدينية والعشائر لمساندة وزارة الصحة والجيش الأبيض في مجابهة السلالة الجديدة، مشيدا بجهود الجيش الأبيض وتضحياتهم لمواجهة الجائحة.
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