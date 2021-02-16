أمير الكويت يعزي خادم الحرمين في وفاة الأميرة لمياء

أرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيزي آل سعود. وعبر أمير الكويت في رسالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيزي آل سعود. وسأل أمير الكويت في برقيته المولي تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

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