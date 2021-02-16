بـ3 تحت الصفر.. طريف تسجل أقل درجة حرارة في السعودية خلال يناير

أوضح المركز الوطني للأرصاد السعودية، أنَّ عرفة وينبع سجلتا أعلى درجة حرارة خلال شهر يناير الماضي بـ34 درجة مئوية، بينما سجلت طريف أقل درجة حرارة خلال نفس الشهر بـ3 تحت الصفر.
وذكر المركز –عبر تويتر- أنَّ أعلى سرعة رياح تم تسجيلها في تبوك حيث بلغت 76 كم/س، بينما تمّ تسجيل أعلى كمية أمطار في عرفة والطائف حيث بلغت 26مم، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل.
وأضاف المركز أنه تمَّ خلال شهر يناير الماضي، إصدار 119011 تحذيرًا جويًا بخصوص الأمطار الرعدية، و206 بخصوص الغبار، و91023 بخصوص الضباب.
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