الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مدينة أربيل في كردستان العراق

أدانت دولة الإمارات اليوم /الثلاثاء/ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عدة بمدينة أربيل وضواحيها في إقليم كردستان العراق ونجم عنه مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنساني
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