5 سنوات.. الحكم على مسئول عراقي سابق بتهم فساد مالي وإداري

أصدرت محكمة عراقية اليوم، الثلاثاء، حكما قضائيا بسجن محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب، خمس سنوات بتهم الفساد المالي والإداري.

وفي بيان صحفي صادر عن مجلس القضاء، قال إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية نظرت دعويين لمحافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان وأصدرت حكمين بحقه؛ الأول الحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، والثاني الحبس الشديد لمدة سنتين مع إعطاء الحق لمحافظة نينوى المطالبة بالتعويض وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف أن المدان تم تجريمه عن مشاريع وهمية في تنظيف وإعادة تأهيل الأبنية في محافظة نينوى للفترة من 2017 إلى 2019.

يشار إلى أن العاكوب واجه اتهامات بالفساد المالي والإداري، عقب حادثة غرق عبارة في مدينة الموصل، العام 2019، مما أدى إلى مصرع أكثر من 120 شخصا.