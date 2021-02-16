رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 لحضور الحصص التعليمية أونلاين عبر schools.madrasati.sa

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 ، يبحث الآن الآلاف من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول على منصة مدرستي لتلقى الدروس التعليمية إلكترونيا من المنزل وخاصة بعد هبوب الجائحة الثانية من فيروس كورونا المستجد في العالم وفى المملكة العربية السعودية، للك يعتمد الطلاب بشكل كلى على المنصات التعليمية من اجل استكمال العام الدراسي من المنزل، ومن خلال منصة مدرستي يمكن لدميع الطلاب في كافة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية لتلقى شروحات لمناهج وأداء الامتحانات إلكترونيا، عبر رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 .

خطوات تسجيل منصة مدرستي 1442

نظرا لتزايد البحث في الساعات الماضية حول التسجيل على منصة مدرستي للتعلم عن بعد في المملكة العربية السعودية، نستعرض إلي جميع الطلاب خطوات الصحيحة للتسجيل على رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 :

يقوم الطالب أو المعلم بتسجيل الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية.

يقوم المستخدم بتحديد طريقة التي يريد التسجيل بها سواء معلم أو طالب.

يقوم المستخدم بتسجيل أسمة المستخدم الخاص به.

يقوم بإدخال كلمة المرور الخاصة به.

سوف يتم فتح المنصة إلي المستخدم ويمكنه الآن اختيار الخدمات المراد الاستعلام عنها.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

تعد منصة مدرستي التعليمية واحدة من اهم المنصات في الوطن العربي مؤخرا والتي تم بدا العمل بها في المملكة منذ العام الماضي، وتتلقى يوميا ملايين لزيارات من قبل الطلاب والمعلمين في المراحل التعليم المختلفة، وذلك نظر لأنها تعتبر الوسيلة التعليمية الوحيدة الآن في المملكة العربية السعودية وفى ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، والتي عبرها يتمكن الطلاب من تلقى شرح الدروس التعليمية وأداء الامتحانات، وحضور الحصص إلكترونيا، والتواصل مع كافة العاملين في المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية في آي وقت متاح.