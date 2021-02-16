موقع تسجيل دخول منصة مدرستي وإحصائيات وزارة التعليم حتى هذا الأسبوع

موقع تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية المنصة المتميزة لطلاب مرحل التعليم العام من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، وتقدم المحتويات لجميع المقررات التعليمية والدروس وخدمة التواصل بين الطالب والمعلم، وشهدت تطويرات كبيرة، كانت حل فعال لمواجهة خطورة الفيروس المتحور والمستجد، وحماية أبنائنا الطلاب ومعلميهم من خطر العدوى، واستمرار العملية التعليمية رغم كل ما يواجهاها من تحديثات كبيرة، لم تستطع بعض الدول المتقدمة جداً التصدي لها وقامت بوقف الدراسة نتيجة هذه الحالة الاستثنائية .

تتنامى عمليات المتابعة والدخول على منصة مدرستي وحضور الحصص الافتراضية التي يقيمها المعلمين لطلابهم، ويمكنهم التناقش والتحاور خلال الحصة كما لو كانوا في الفصل العادي، كما يتلقي الطالب واجبات منصة مدرستي ليقم بحلها ورفعها مرة أخرى للمعلم، الذي يتولى عملية التصحيح والرصد والتقييم، ومنها يجري المعلم اختبارات للتقييم يعقدها وفق نظام تم وضعه من المسئولين عن قطاعات التعليم، تلك الأمور تتدخل جميعها بجانب رصد الحضور والغيار في التقييم النهائي للطالب، وتحديد المعدل الذي سيتحصل عليه في نهاية العام الدراسي بعد عقد الاختبارات النهائية والتي جرت في الفصل الدراسي الأول بنظام الاختبارات عن بُعد عبر مدرستي.

تسجيل دخول منصة مدرستي

شهد رابط منصة مدرستي تسجيل دخول أكثر من 99 مليون محاولة أو زيارة للموقع الإلكتروني، منذ انطلاق الخدمة وهذا ما جاء في أخر إحصائية قامت بنشرها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وتلك الزيارات مقسمة على طلاب التعليم الحكومي والأهلي، والمعلمين والمعلمات، وأولياء الأمور وقادة المدرسة والمسئولين، وهذا العدد يعكس حجم الإقبال الكبير والفاعلية للمنظومة التعليمية الحديثة، والنجاح الذي حققته كأحد البدائل الحقيقية لنظام التعليم العادي بالحضور في المدارس، والذي ساهمت الظروف الراهنة في زيادة مكوناته وأهميته.

طريقة الدخول على منصة مدرستي من تطبيق توكلنا وهي الطريق الأسهل من بين الطرق الأخرى التي يمكن التسجيل من خلالها عبر الموقع نفية، أو من التواصل مع قائد المدرسة والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، كما يمكن استخدم بريد مكر وسوفت فس التسجيل، الإحصائية التي تحدثنا عنها بها البيانات المذكورة

قدمت الإحصائية تقرير عددي عن عدد الواجبات التي تم إعدادها بمعرفة المعلمين وقام الطلاب بالتجاوب نعها وحلها ورفعها على المنصة الإلكترونية مدرستي، وتخطى عددها 18 مليون واجب، أما الاستفسارات التي تلقتها غرفة المعلمين فكان عددها 485.787 استفسار متنوع لحل وتذليل العقبات وأي مشاكل قد تواجه المستخدمين خاصة في تسجيل الدخول على مدرستي.