madrasati sa رابط مباشر الدخول منصة مدرستي التعليمية 1442 الفصل الدراسي الثاني

madrasati sa رابط مباشر الدخول منصة مدرستي التعليمية 1442 من المنصات التي تم توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، ليتمكن جميع الطلاب والمعلمين للدخول للمنصة ومتابعة كافة الدروس، وتعتبر منصة مدرستي من أهم وأشهر المنصات التعليمية التي ظهرت الفترة الأخيرة، بعد أن تم تكملة الدراسة عن بعد حتي يتمكن جميع الطلاب المتابعة وكافة الدروس أون لاين، وبالفعل أثبتت المنصة نجاحها الكبير ويزداد البحث من قبل الطلاب بكثرة عن الدخول للمنصة، ومتابعة كافة ما يدور حول الدراسة، عن طريق الدخول للمنصة بحساب خاص لكل طالب باستخدام حساب مايكروسوفت، وسوف يتم تكملة الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد عن طريق منصة مدرستي التعليمية والعديد من المنصات الأخري التي وقرتها وزارة التربية والتعليم بالسعودية.

رابط مباشر الدخول منصة مدرستي التعليمية 1442

تابعوا معنا مشاهدينا الكرام من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بدخول المنصة للفصل الدراسي الثاني، لكي يستطيع جميع الطلاب الدخول للمنصة ومتابعة كافة الدروس والمناهج التعليمه الترم الثاني أون لاين، ومشاهدة كافة الفيديوهات التعلمية لاستفادة الطلاب وتقديم المناهج بشكل سهل وبسيط تابعوا معنا كيفية الدخول للمنصة لمتابعه المنهج الترم الثاني.

يمكن لجميع الطلاب والمعلمين الدخول علي المنصة بسهولة من خلال الخطوات التالية:-

أولا يجب عليك الدخول للموقع الخاص “ منصة المدرستي “

“ ثم حدد خيار الدخول لحساب مايكروسوفت الخاص بك.

قم بكتابة البيانات التي أمامك بشكل واضح وصحيح.

ثم قم بكتابة رمز التحقق.

ويمكن عمل حساب جديد في حالة نسيان الحساب القديم من خلال الضغط علي “أنشاء حساب جديد” بيمين الصفحة، وقم بملء جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، وسوف تحصل علي حساب جديد لمتابعة المنهج.