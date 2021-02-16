madraSTI SA مدرستي التعليمية رابط التسجيل وتسجيل الحضور في مدرستي

نوفر لكم رابط مدرستي التعليمية من أجل التسجيل الحضور داخل بوابة مدرستي الالكترونيه حيث لا تزال المرحلة التعليمية في المملكة العربية السعودية مستمرة عن بعد ومن خلال الوسائل الافتراضية، وخاصة مع استمرار الازمة الصحية في مجمل أراضي البلاد، وقد وفرتها وزارة التعليم السعودية من أجل تجنب الخطر الواقع على الطلاب في حال حضور الطالبات والطلاب والمعلمين في المدارس والمقررات الحضورية.

رابط مدرستي التعليمية وتسجيل الحضور داخل منصة مدرستي

هذا وقد تم اعتماد موقع مدرستي حيث وصل عدد الزائرين مسجلي الدخول في المنصة خلال أسابيع الفصل الدراسي الثاني على الأقل مائة مليون زيارة سواء كانت لأولياء الأمور أو للطلاب أو للمعلمين والإداريين أو للمشرفين، ما يؤكد أهميه هذه المنصة في هذه المرحلة الحرجة، وبحسب مصدر مسؤول وهو وكيل وزارة الصحة عبد الله العسيري فإن الإجراءات الوقائية والاحترازية من المتوقع أن تستمر لمدة عام على الأقل في جميع مدن ومحافظات البلاد.

يجب أن يقوم الطالب والطالبة عادة بتثبيت الحضور في داخل بوابة مدرستي الالكترونية، ولكن يجب أولا أن يعرف الطالب كيف يقوم بتسجيل حضوره داخل المنصة، وفيما يلي بعض الخطوات السهلة التي سنقوم بتوضيح كيفية التسجيل فيها:

أولا التسجيل في مدرستي التعليمية السعودية

السعودية بعدها اختيار مايكرو سوفت من حسابات الطلاب

قم بـ تسجيل الدخول من خلال اسمك وكلمة السر التي قمت بحفظها لديك

ثم اضغط على التالي

بعدها يقوم الطالب باختيار جدولي الموجود في القائمة الجانبية

الآن يقوم باختيار اسم الدرس ومن ثم النقر عليه مباشرةً

بجانب الدرس ستجد أيقونة موجود فيها حضور قم بالضغط عليها من أجل تسجيل حضورك والذي سيقوم بمشاهدته مدير المدرسة.

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كيفية تسجيل الحضور داخل بوابة مدرستي التعليمية