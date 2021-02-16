رابط منصة مدرستي الجديد 1442 وطريقة تحميل دروس الفصل الدراسي الثاني وحل الواجبات

رابط منصة مدرستي الجديد 1142 هـ؛ حيث ازداد اليوم أعداد البحث عن رابط منصة مدرستي التعليمية وذلك من أجل بدء العام الدراسي الثاني واستمرار نظام التعليم عن بعد في المملكة العربية السعودية عبر منصة مدرستي الإلكترونية، فقد واجهت منصة مدرستي منذ انطلاقها حالات من التعطل المفاجئة، حيث يأتي ذلك التعطل بسبب الإقبال الشديد عليه في وقتاً واحد، أو مشاكل برمجية في تأسيس المنصة، مما أدي ذلك الي تعطل الطلاب والطالبات السعوديين لفترة وجيزة من الوقت، ولذلك فقد نستدرج معكم رابط منصة مدرستي التعليمية الجديد 1442 هـ

يبحث الآن الكثير من الطلاب والطلبات علي محركات البحث جوجل عن طريقة تسجيل الدخول من أجل الدراسة لهذا العام ولتحميل كافة المناهج الدراسية، حيث يزداد البحث في ذلك الوقت لتنزيل المناهج الجديدة من خلال المنصة، حيث جاء قرار التعليم عن بعد لما انتشر في البلاد من فيروس جائح يؤدي الي الهلاك، والحل الأمثل لعلاجه التعامل في كل الأمور عن بعد.

رابط منصة مدرستي الجديد 1442 هـ

تم إطلاق منصة مدرستي من اجل تطبيق فكرة التعليم عن بعد وحتي يتمكن الطلاب السعوديين وأيضاً الطلاب المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من التعليم إلكترونياً من خلال المنصة التعليمية، ولكنها قد وجهت عدة عوائق أدت الي تعطلها مما أدي ذلك الي توقف الطلاب عن الدراسة لعدم قدرتهم علي تحميل الدروس من خلال المنصة، ولكن سرعان ما تبحث وزارة التعليم السعودية عن الحل السريع لإعادة تفعيل المنصة مرة أخري، فقد ازدادت محركات البحث بشكل تدريجي عن رابط منصة مدرستي التعليمية، ولذلك فقد نقدمه لكم عبر موقعنا هذا في السطور القادمة، كما نعرفكم علي طريقة تسجيل حساب جديد علي المنصة لتحميل دروس الفصل الدراسي الثاني التعليمية لجميع الطلاب وجميع المراحل التعليمية، تابعوا المقال.

طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية

للدخول علي منصة مدرستي التعليمية ومتابعة المعلمين والمعلمات وتحميل الدروس وحل ورفع الواجبات علي المنصة لابد من وجود حساب في المنصة لدي الطالب، ولذلك يجب إنشاء حساب جديد أذا كنت لا تمتلك حساب، وذلك بالخطوات التالية:

الدخول الي منصة مدرستي التعليمية عبر ذلك الرابط. النقر علي تسجيل حساب جديد. يجب كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة وهي كالأتي (رقم الهوية، ورقم الهاتف، ورمز التحقق). ادخل رمز التحقق الذي وصلك عبر رسالة نصية الي رقم الهاتف الجوال الذي قمت بتسجيله علي المنصة. تمنحك المنصة اسم مستخدم وكلمة مرور عليك بحفظهما لتتمنكن من الدخول علي المنصة بهما.