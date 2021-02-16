link منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442 دخول طالب madrasati

منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442 يتم يوميا البحث عنه من أجل دخول فصول مدرستي الافتراضية لتلقي التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا العالمية، والتي أثرت على استمرارية دخول الطلاب المدارس منذ العام الماضي 1441 هـ، حيث قامت وزارة التعليم بإنشاء خدمات إلكترونية عديدة يستطيع الطالب الحصول على التعليم دون حصوله على ضرر، ومن ذلك قيامها بتخصيص منصة مدرستي المتكاملة وبها يتم مشاركة الطالب والمعلم عن طريق فصل دراسي افتراضي.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

بدا الطلاب منذ من شهر يناير الماضي 2021 بالدخول في الفصل الدراسي الثاني على المنصة المدرسية أونلاين، وبدأو في التعليم عن بعد بالدخول على منصة مدرستي السعودية، وتلقي الواجبات والدروس، ففيها يوم دراسي متكامل يشتمل على:

ساحات نقاش بين الطلاب والمعلمين

جدول دراسي

واجبات

اختبارات

بها فيديوهات تعليمية مرئية

موقع وزارة التعليم

قام موقع وزارة التعليم بتحديث معه، وفي ظل جائحة كورونا والحد من التجمعات فقد قامت الوزارة بإنشاء منصة مدرستي، وكذلك بوابة عين للتعليم الوطني، والتي يتم متابعة الدروس يوميا بها أونلاين مباشرة، وتسجيل الدروس بها لدخول الطلاب والبحث عن الدرس المراد، ويتم معرفة المواعيد من جدول الدرس الأسبوعي.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي

تحتاج المنصة مدرستي السعودية توافر برنامج مايكروسوفت أوفيس 365 وإنشاء حساب به، حتى تتمكن من دخول المنصة، ويتم التسجيل بخطوات سهلة وهي:

الدخول على رابط موقع وزارة التعليم السعودية

حول إلى المتصفح القديم

ثم الخدمات الالكترونية

واختيار منصة madrasati

يتم تحويلك إلى المنصة

ثم التسجيل على مايكروسوفت بتفعيل بريد إلكتروني للطالب

الضغط على زر تسجيل

تدوين بيانات الطالب أو المعلم المستخدم الدخول بطريقة صحيحة

خدمات وزارة التعليم الالكترونية

تهدف وزارة التعليم إلى الوصول لرؤية 2030 للملكة العربية السعودية عن طريق جعل كافة الخدمات رقمية، وسيتم ذلك من خلال الكثير من الخدمات التي تقدمها الكترونيا مثل نظام نور الذي منه يتم تسجيل الطلاب الجدد للدخول للمدارس، وكذلك معرفة النتائج لكافة المراحل الدراسية، وأيضا نظام فارس الخدمة الذاتية المخصص للعاملين بالمؤسسات التعليمية ومنه يتم تقديم الطلبات دون الذهاب إلى المؤسسة التعليمية.