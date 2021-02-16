دوت الخليج -

افغانستان.. مقتل 4 أشخاص بهجومين منفصلين

لقي أربعة أشخاص بينهم شرطي مصرعهم، اليوم الثلاثاء ، في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون مجهولون بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان. افغانستان.. مقتل 4 أشخاص بهجومين منفصلينلقي أربعة أشخاص بينهم شرطي مصرعهم، اليوم الثلاثاء ، في هجومين منفصلين شنّهما مسلّحون مجهولون بمدينة جلال آباد شرق أفغانستان. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر في الشرطة الأفغانية أنَّ الهجوم الثاني وقع بعد مرور 20 دقيقة من الأول، حيث قام مسلّحون مجهولون بمهاجمة إحدى السيارات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال مصدر في مستشفى جلال آباد إنَّ ضحايا الهجوم الثاني هم شرطيان وطبيب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افغانستان.. مقتل 4 أشخاص بهجومين منفصلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.