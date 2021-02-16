إسرائيل تلمح لاحتمال عدم تواصلها مع إدارة بايدن حول النووى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - ألمحت السلطات الإسرائيلية لاحتمال عدم تواصلها مع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بشأن البرنامج النووى الإيرانى، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.





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