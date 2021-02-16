الناتو يبحث رفع عدد القوات فى العراق من 500 إلى 5 آلاف عنصر

جدة - نرمين السيد - وقال وزراء دفاع الحلف، إنهم "يبحثون رفع عدد القوات فى العراق من 500 إلى أربعة أو خمسة آلاف".

وانطلقت مهمة الناتو للتدريب فى العراق بقيادة كندا عام 2018 وتتضمن قرابة 500 عسكرى، لكن المهمة توقفت بعد مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة جوية بالعراق مطلع يناير العام الماضى.