جدة - نرمين السيد - وقال وزراء دفاع الحلف، إنهم "يبحثون رفع عدد القوات فى العراق من 500 إلى أربعة أو خمسة آلاف".
وانطلقت مهمة الناتو للتدريب فى العراق بقيادة كندا عام 2018 وتتضمن قرابة 500 عسكرى، لكن المهمة توقفت بعد مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى فى غارة جوية بالعراق مطلع يناير العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو يبحث رفع عدد القوات فى العراق من 500 إلى 5 آلاف عنصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.