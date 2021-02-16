صور.. اللقطات الأولى لهجوم مطار أربيل

جدة - نرمين السيد - وكان هجوما صاروخيا استهدف القوات التى تقودها الولايات المتحدة بشمال البلاد وأسفر عن مقتل متعاقد مدنى وإصابة جندى أمريكى، وذلك فى هجوم هو الأكثر دموية من نوعه فى نحو عام.

وسقط وابل الصواريخ على قاعدة عسكرية جوية يشغلها التحالف فى مطار أربيل الدولى وبالقرب منها. وقال مسؤولان أمريكيان إن المتعاقد الذى لقى حتفه ليس أمريكيا. وأشار التحالف إلى أن خمسة متعاقدين آخرين أصيبوا دون أن يذكر تفاصيل.