أفغانستان: مقتل 4 وإصابة 2 في هجومين منفصلين شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قالت المصادر الأمنية، إن مسلحين فتحوا النار على سيارة للشرطة، ما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة اثنين آخرين، فيما هرب المسلحون من المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحين أطلقوا النار فى الهجوم الثانى على إحدى السيارات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
وأوضح مصدر بمستشفى جلال آباد، أن ضحايا الهجوم الثانى هم شرطيان وطبيب، ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الحادثين حتى الآن.
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