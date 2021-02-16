اليوم.. نواب فرنسا يصوتون على مشروع قانون لمكافحة الانفصالية والتطرف

جدة - نرمين السيد - يصوت النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، فى قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة "الانفصالية" المثير للجدل، حيث يصوت النواب على النص الذى يعزز المبادئ الجمهورية قبل 15 شهرًا من الانتخابات الرئاسية.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، يأتى التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون فى لجنة خاصة، وفى جلسة عامة، شهدتا تبنى 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش فى مجلس الشيوخ فى أبريل المقبل،

ويأتى مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التى خلفتها سلسلة اعتداءات إرهابية، بدءًا من الهجوم على مقر صحيفة "شارلى إيبدو" الساخرة فى يناير 2015 وصولاً إلى قطع رأس معلم التاريخ صامويل باتى فى أكتوبر الماضى.

ويجرم النص "الانفصالية"، ويعزز الرقابة على الجمعيات، وتمويل الأنشطة الدينية، كما يشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى، حيث تسعى السلطات بهذا النص لوضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية، وحثها على وقف تلقى "تمويلات أجنبية".

وفى افتتاح النقاشات فى الجمعية الوطنية، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إن "بلدنا يعانى نزعات انفصالية، أولها التطرف الإسلامى الذى ينخر وحدتنا الوطنية"، لافتًا إلى أن مشروع القانون "يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف الذى يمثل إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسسة للجمهورية".

فيما يرى معارضو مشروع القانون أنه يقيد الحريات، ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية، وأن بعض فصوله مكررة وموجودة فى قوانين نافذة.

فى المقابل، يرى آخرون أن الفرنسيين يعيشون "إنكارًا" لوجود الإسلام المتطرف في بلادهم، ويأسفون مثلاً لغياب تعديلات حول ارتداء الحجاب الذى يمثل موضوع نقاش متكرر فى فرنسا منذ نهاية الثمانينات، حيث يريد حزب "الجمهوريون" اليمينى حظر الحجاب فى الجامعات وعلى المرافقات المدرسيات.