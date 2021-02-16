خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في المملكة منذ بداية الجائحة، وحتى الآن إلى 373368 حالة.

وأفادت الوزارة السعودية في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس "كورونا" في المملكة، بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.



وقالت إن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 6441 حالة وفاة.

وبينت أنه تم تسجيل 371 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 364297 حالة.



وأضافت الصحة السعودية أن هناك 2630 حالة نشطة حاليًا، من بينها 480 حالة حرجة.