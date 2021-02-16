الصحة الإماراتية: تقديم 111.890 جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 111,890 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 5,198,725 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 52.56 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة الاماراتية لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعيًا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19»، وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.
وكانت أعلنت هيئة الصحة بدبي وصول شحنة جديدة من لقاح «فايزر-بيونتيك» المضاد لمرض «كوفيد-19» والتي تم توزيعها على مراكزها الصحية المنتشرة في دبي والمخصصة لحملة التطعيم.
كانت الهيئة قد بدأت حملة التطعيم بلقاح «فايزر-بيونتيك» يوم 23 ديسمبر الماضي ومع التوسع في نطاقها، استعانت بعد ذلك باللقاحين «سينوفارم» و«أسترازينيكا- أكسفورد» حرصًا منها على توفير خيارات متعددة أمام المستهدفين من التطعيم.
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